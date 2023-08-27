Марков: «У нас всегда есть психологическое давление»

Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков высказался о психологическом давлении на игроков клуба.

«У нас всегда есть психологическое давление, на каждую игру приходит по 15 тысяч болельщиков. В матче с «Нижним» была ярко выраженная история, когда повели 1:0, чуть‑чуть прижались к своим воротам, хотя они были в меньшинстве», — заявил форвард «Факела» в интервью «Матч ТВ».

По словам форварда, тяжело стать лучшим бомбардиром, выходя на поле в концовке встречи, однако сам Марков не имеет недовольства по этому поводу. Евгений считает, что вопрос об игровом времени должен решать только главный тренер.

Напомним, что «Факел» с четырьмя очками находится на 14-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. В шестом туре воронежцы сыграли в нулевую ничью с «Краснодаром».