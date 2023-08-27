​Паршивлюк провёл 300 матчей в РПЛ

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк вышел на поле в субботнем матче чемпионата России против «Рубина». Теперь за плечами Паршивлюка 300 матчей в Российской премьер-лиге. Информация размещена на страницах портала transfermarkt.

В 300 играх чемпионата России Паршивлюк записал на свой счёт шесть голов и 23 результативных паса на партнёров. Стоит сказать, что свою первую игру в РПЛ Паршивлюк провёл в далёком сезоне 2006/2007 в составе «Спартака».

После шести туров Премьер-лиги «Динамо» имеет 11 зачётных баллов в своём активе. Следующий матч чемпионата команда Марцела Лички проведёт 3 сентября – против «Ростова».