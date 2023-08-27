Булыкин поделился прогнозом на матч «Сочи» и «Локомотива»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился прогнозом на матч шестого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Сочи».

«Матч двух равных соперников с одинаковыми шансами. Ничья смотрится здесь самым интересным результатом. Футбол — самая непредсказуемая игра, за это мы и любим футбол», — заявил экс-игрок «железнодорожников», чьи слова приводит «Матч ТВ». Булыкин отметил, что будет поддерживать «Локомотив», однако, по мнению эксперта, игра будет непростой для подопечных Михаила Галактионова.

Напомним, что «Сочи» примет «Локомотив» на стадионе «Фишт» сегодня, 27 августа. Стартовый свисток назначен на 20:00 по московскому времени. «Железнодорожники» находится на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.