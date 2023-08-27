Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин поделился прогнозом на матч «Сочи» и «Локомотива»

27 Августа 2023 • 14:40 Комментировать
Сочи
...
Локомотив Москва
1 2.40 X 3.55 2 2.85
Через 4 ч. 23 мин.

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился прогнозом на матч шестого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Сочи».

«Матч двух равных соперников с одинаковыми шансами. Ничья смотрится здесь самым интересным результатом. Футбол — самая непредсказуемая игра, за это мы и любим футбол», — заявил экс-игрок «железнодорожников», чьи слова приводит «Матч ТВ». Булыкин отметил, что будет поддерживать «Локомотив», однако, по мнению эксперта, игра будет непростой для подопечных Михаила Галактионова.

Напомним, что «Сочи» примет «Локомотив» на стадионе «Фишт» сегодня, 27 августа. Стартовый свисток назначен на 20:00 по московскому времени. «Железнодорожники» находится на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.08.23 в 17:30
Крылья Советов Крылья Советов
Балтика Балтика
2.05 3.80 3.60
Видео
27.08.23 в 20:00
Сочи Сочи
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.60 3.75 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
15:04 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис оценил получение российского паспорта Конате
14:56 · Россия. Премьер-лига
Кержаков высказался об ошибке Помазуна
14:53 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра: «Мне кажется, что у «Зенита» больше болельщиков, чем у «Спартака»
14:47 · Россия. Премьер-лига
Марков: «У нас всегда есть психологическое давление»
14:47 · Россия. Премьер-лига
​Паршивлюк провёл 300 матчей в РПЛ
14:40 · Россия. Премьер-лига
Булыкин поделился прогнозом на матч «Сочи» и «Локомотива»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Скоро Дивееву можно будет избавиться от костылей и ходить»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Олейникова не удивила отставка Ташуева
14:23 · Россия. Премьер-лига
Малышев: «Ван Дейк в «Спартак» не приехал, так что выбирали из тех, кто был готов»
14:23 · Россия. Премьер-лига
​Шапи продолжит карьеру на Кипре
14:22 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Спартак» повысил свою планку - все ждут от него очень хорошей игры»
14:21 · Россия. Премьер-лига
Пресс-служба «Динамо» анонсировала подписание Карраскаля
14:15 · Россия. Премьер-лига
Радимов прокомментировал завершение карьеры Смольникова
14:06 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — об Абаскале: «Даже если его снимут с должности, то просто уедет с чемоданом денег, и всё» 1
13:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» - «СКА-Хабаровск»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
Все новости
Рекомендуем