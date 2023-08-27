Агент: «Скоро Дивееву можно будет избавиться от костылей и ходить»

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о том, как проходит восстановление футболиста после травмы, которую он получил в матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:0, 4:5 — пен).

«Всё по плану. Скоро можно будет избавиться от костылей и ходить. Но только ходить, бегать нельзя. Все занятия по реабилитации проводятся, в полном объёме», — цитирует Ерёмина «Спорт-Экспресс».

Также агент подчеркнул, что форсировать восстановление игрока не стоит, поскольку это может повлечь за собой негативные последствия.

В прошлом сезоне 23-летний Дивеев провёл за ЦСКА 27 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.