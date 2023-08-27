Олейникова не удивила отставка Ташуева

Футболист «Ахмата» Иван Олейников высказался о недавней отставке Сергея Ташуева с должности главного тренера команды.

«Не сказал бы, что в этом есть что-то удивительное. Понятное дело, череда поражений. Но так руководство решило. Мне нечего сказать», - сказал Олейников, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что новым рулевым «Ахмата» стал Мирослав Ромащенко. Под его руководством команда разгромила «Оренбург» (4:0) и сыграла вничью со «Спартаком» (0:0). Следующий матч грозненцы проведут 30 августа – против «Крыльев Советов» в третьем туре группового этапа Кубка России.