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Малышев: «Ван Дейк в «Спартак» не приехал, так что выбирали из тех, кто был готов»

27 Августа 2023 • 14:23 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
02.09 20:00

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о трансферной кампании московского клуба.

«Если верить СМИ, то «Спартак» уже отказался от приобретения, как минимум 100 футболистов. Виргил ван Дейк не приехал, так что выбирали из тех, кто был готов на сегодняшний день», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

По словам Малышева, лишь в конце первого круга можно будет сказать, насколько хорошо новички усилили «Спартак».

Напомним, нынешним летом состав «красно-белых» пополнили защитник Олег Рябчук, нападающий Тео Бонгонда и полузащитник Хесус Медина.

После шести туров РПЛ «Спартак» расположился на шестом месте в турнирной таблице, набрав 10 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виргил Ван Дейк Олег Малышев
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