​Шапи продолжит карьеру на Кипре

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов переходит из «Краснодара» в «Арис». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», кипрский клуб арендует 23-летнего футболиста с правом выкупа за 1 миллионов евро.

Отметим, что в последние годы Сулейманов, воспитанник «Краснодара», несколько раз ездил в аренды. Так, в сезоне 2021/2022 форвард на временной основе выступал за турецкий «Гиресунспор», а в сезоне 2022/2023 – за израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Магомеда-Шапи Сулейманова в 2,5 миллиона евро.