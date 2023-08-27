Гранат: «Спартак» повысил свою планку - все ждут от него очень хорошей игры»

Экс-игрок московского «Динамо» Владимир Гранат высказал свое мнение о матче шестого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ахматом». Поединок прошел на «Открытие Банк Арене» и завершился вничью со счетом 0:0.

«Спартак» сыграл так, насколько им позволил «Ахмат». «Спартак» повысил свою планку - все ждут от него очень хорошей игры, но невозможно всегда играть так. Конечно, давление сказывается», - приводит слова Граната издание «Чемпионат».

«Красно-белые» набрали десять очков и занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля на выезде сыграют против «Краснодара».