Пресс-служба «Динамо» анонсировала подписание Карраскаля

Пресс-служба столичного «Динамо» анонсировала подписание колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля.

В телеграм-канале «бело-голубых» появился видеоролик, в концовке которого появился силуэт футболиста, который, как стало известно, будет выступать за новый клуб под восьмым номером. Ранее сообщалось, что Карраскаль уже находится на базе «Динамо».

Напомним, что с 2022 года Карраскаль играл в футболке ЦСКА. В 47 официальных играх за «армейцев» полузащитник отметился семью голами и семью результативными передачами.