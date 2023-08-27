Радимов прокомментировал завершение карьеры Смольникова

Бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал завершение карьеры Игоря Смольникова.

«Карьера у него была нормальная, хорошая. В сборной поиграл, чемпионом был. Я особо не знаком с ним, не могу ничего сказать, как у него получится в тренерской работе, — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Напомним, что ранее 35-летний защитник объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры. Смольников известен по выступлениям за «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», «Торпедо» и тульский «Арсенал». В футболке сборной Игорь провёл 30 матчей.