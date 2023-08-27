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«Локомотив» обозначил новую трансферную цель эксклюзив

27 Августа 2023 • 14:12 Комментировать

Московский «Локомотив» определился с новой трансферной целью. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «железнодорожники» хотят усилить состав команды правым защитником. Среди кандидатов есть иностранные футболисты, имена которых не афишируются.

«Локомотив» неудачно стартовал в новом розыгрыше Российской премьер-лиги, набрав шесть очков в пяти играх. Московская команда занимает 13-е место в турнирной таблице.

Ближайший матч столичный коллектив сыграет против «Сочи» в рамках шестого тура чемпионата страны. Встреча состоится на стадионе «Фишт» сегодня, 27 августа, начало – 20:00 мск. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва трансферы футбола - лето 2023
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