Московский «Локомотив» определился с новой трансферной целью. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «железнодорожники» хотят усилить состав команды правым защитником. Среди кандидатов есть иностранные футболисты, имена которых не афишируются.

«Локомотив» неудачно стартовал в новом розыгрыше Российской премьер-лиги, набрав шесть очков в пяти играх. Московская команда занимает 13-е место в турнирной таблице.

Ближайший матч столичный коллектив сыграет против «Сочи» в рамках шестого тура чемпионата страны. Встреча состоится на стадионе «Фишт» сегодня, 27 августа, начало – 20:00 мск. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.