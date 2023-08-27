Мостовой — об Абаскале: «Даже если его снимут с должности, то просто уедет с чемоданом денег, и всё»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о будущем наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Напомним, что в последних трёх турах РПЛ «Спартак» сумел набрать всего одно очко и сейчас занимает шестое место в турнирной таблице. Мостовой считает, что независимо от того, какое решение руководство московского клуба примет по будущему Абаскаля, испанский специалист останется в плюсе.

«Даже если снимут с должности, то просто уедет с чемоданом денег, и всё. Как и всегда и происходило с иностранными тренерами», — приводит слова Мостового Sport24.

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт 29 августа против «Динамо» в рамках группового этапа Кубка России. Начало — в 19:30 по московскому времени.