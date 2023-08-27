Переводчик Азмуна: «Сердару было бы интересно работать с Семаком, но «Рома» более оперативно договорилась о трансфере»

Бако Почоев, переводчик новичка «Ромы» Сердара Азмуна, сообщил о том, что иранскому футболисту было бы интересно вновь поиграть за «Зенит», однако итальянский клуб проявил большую активность в осуществлении этой сделки.

«Азмуну было бы интересно работать с Сергеем Богдановичем (Семаком), тем более они работали вместе и ему комфортно с ним. Но «Рома» более оперативно договорилась о трансфере», — цитирует Почоева Metaratings.

Также переводчик отметил, что в трансфере Азмуна был заинтересован лично главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью. По словам Почоева, португальский специалист лично звонил нападающему для того, чтобы убедить его присоединиться к римскому клубу.

Напомним, что Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год, после чего перешёл в «Байер». В прошлом сезоне 28-летний футболист провёл за команду из Леверкузена 33 матча, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.