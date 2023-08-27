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Булыкин оценил возвращение Дзюбы в состав «Локомотива»

27 Августа 2023 • 13:48 Комментировать
Сочи
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Локомотив Москва
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Через 4 ч. 22 мин.

Бывший форвард столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возвращении Артёма Дзюбы в состав «железнодорожников».

«Когда он выйдет на поле, мы поймём, не хватало его или с ним такая же ситуация. Конечно, высокорослые футболисты дают преимущество в борьбе головой, в сохранении мяча в атаке, выдёргивании защитников», — заявил участник Евро-2004, чьи слова приводит «Матч ТВ».

По мнению эксперта, с Дзюбой в составе «Локомотиву» будет легче, поставив вопрос лишь о физической форме бывшего капитана российской сборной. Также Булыкин отметил, что Артём смог бы составить конкуренцию нынешним форвардам национальной команды.

Напомним, что Дзюба выступает за «Локомотив» с начала 2023 года. В текущем сезоне на счету нападающего четыре матча и один забитый гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Артём Дзюба
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