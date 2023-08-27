Булыкин оценил возвращение Дзюбы в состав «Локомотива»

Бывший форвард столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возвращении Артёма Дзюбы в состав «железнодорожников».

«Когда он выйдет на поле, мы поймём, не хватало его или с ним такая же ситуация. Конечно, высокорослые футболисты дают преимущество в борьбе головой, в сохранении мяча в атаке, выдёргивании защитников», — заявил участник Евро-2004, чьи слова приводит «Матч ТВ».

По мнению эксперта, с Дзюбой в составе «Локомотиву» будет легче, поставив вопрос лишь о физической форме бывшего капитана российской сборной. Также Булыкин отметил, что Артём смог бы составить конкуренцию нынешним форвардам национальной команды.

Напомним, что Дзюба выступает за «Локомотив» с начала 2023 года. В текущем сезоне на счету нападающего четыре матча и один забитый гол.