Бывший футболист российской сборной Игорь Смольников объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Карьеру игрока завершил и уже пошёл учиться на тренера. Хочу искренне поблагодарить всех, с кем свела судьба в качестве футболиста — руководство клубов, ребят, с которыми играл, тренеров, с которыми работал, медицинские и административные штабы команд, за которые выступал», — заявил экс-защитник национальной команды, чьи слова приводит «Матч ТВ». Также бывший игрок сборной поблагодарил свою семью, отметив поддержку родственников на протяжении всей карьеры.

Напомним, что Игорь Смольников был известен по выступлениям за «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», «Торпедо» и тульский «Арсенал». В футболке национальной команды 35-летний игрок провёл 30 матчей, приняв участие в чемпионате Европы - 2016 и домашнем мундиале в 2018 году.