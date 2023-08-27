Арсен Адамов подвёл итоги матча против ЦСКА

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов высказался о ничейном матче шестого тура Премьер-лиги против ЦСКА.

«Мы играли хорошо, должны были победить, у нас были попадания в штангу и перекладину, так что «Оренбург» потерял очки. При этом могли и проиграть, ЦСКА тоже выглядел хорошо», — заявил экс-футболист петербургского «Зенита» в интервью «Матч ТВ». По его мнению, «Оренбург» станет набирать очки, если в следующих турах будет играть так, как с «армейцами» в этом туре. Также Адамов отметил, что против «армейцев» игроки делали всё возможное для выполнения установок тренера при оборонительных действиях.

Напомним, что в первом матче под руководством Давида Деограсии «Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА, набрав лишь второе очко в текущей кампании чемпионата и замыкая турнирную таблицу.