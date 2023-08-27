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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Арсен Адамов подвёл итоги матча против ЦСКА

27 Августа 2023 • 13:37 Комментировать
Оренбург
1:1
ЦСКА Москва
окончен

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов высказался о ничейном матче шестого тура Премьер-лиги против ЦСКА.

«Мы играли хорошо, должны были победить, у нас были попадания в штангу и перекладину, так что «Оренбург» потерял очки. При этом могли и проиграть, ЦСКА тоже выглядел хорошо», — заявил экс-футболист петербургского «Зенита» в интервью «Матч ТВ». По его мнению, «Оренбург» станет набирать очки, если в следующих турах будет играть так, как с «армейцами» в этом туре. Также Адамов отметил, что против «армейцев» игроки делали всё возможное для выполнения установок тренера при оборонительных действиях.

Напомним, что в первом матче под руководством Давида Деограсии «Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА, набрав лишь второе очко в текущей кампании чемпионата и замыкая турнирную таблицу.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Арсен Адамов
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