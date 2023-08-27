Тихонов: «В матче с «Сочи» «Локомотив» не должен ударить лицом в грязь»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча шестого тура РПЛ, в котором встретятся «Локомотив» и «Сочи».

По мнению Тихонова, несмотря на равенство очков, сочинцы демонстрируют положительную динамику, а «железнодорожники» топчутся на месте. При этом эксперт считает, что «Локомотив» за счёт качественных исполнителей в своём составе сможет добиться ничьи.

«В целом гости не должны здесь ударить лицом в грязь, так как всё же состав очень качественный. Но и хозяева, конечно, почувствовали вкус голов, положив четыре «Ростову». Будет интересный матч, будут голы в обе стороны, и справедливее всего будет ничья», — цитирует Тихонова Metaratings.

Матч «Сочи» — «Локомотив» состоится сегодня, 27 августа. Начало — в 20:00 по московскому времени.