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Тихонов: «В матче с «Сочи» «Локомотив» не должен ударить лицом в грязь»

27 Августа 2023 • 13:31 Комментировать
Сочи
...
Локомотив Москва
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Через 6 ч. 9 мин.

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча шестого тура РПЛ, в котором встретятся «Локомотив» и «Сочи».

По мнению Тихонова, несмотря на равенство очков, сочинцы демонстрируют положительную динамику, а «железнодорожники» топчутся на месте. При этом эксперт считает, что «Локомотив» за счёт качественных исполнителей в своём составе сможет добиться ничьи.

«В целом гости не должны здесь ударить лицом в грязь, так как всё же состав очень качественный. Но и хозяева, конечно, почувствовали вкус голов, положив четыре «Ростову». Будет интересный матч, будут голы в обе стороны, и справедливее всего будет ничья», — цитирует Тихонова Metaratings.

Матч «Сочи» — «Локомотив» состоится сегодня, 27 августа. Начало — в  20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Андрей Тихонов Сочи
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СОЧИ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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