«Сочи» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В шестом туре чемпионата России по футболу встречаются «Сочи» и «Локомотив».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Сочи - Локомотив Москва
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Протокол игры
Заболотный Николай•Миладинович Иван•Дркушич Ваня•Литвинов Вячеслав•Маргасов Тимофей•Нобоа Кристиан• 31'Кравцов Кирилл•Макарчук Артём•Крамарич Мартин•Игнатьев Иван•Юсупов Артур
Лантратов Илья•Ненахов Максим•Морозов Евгений•Фассон Лукас•Тикнизян Наир•Баринов Дмитрий• 38'Карпукас Артём•Рыбчинский Дмитрий• 45'Миранчук Антон•Глушенков Максим•Дзюба Артём
27 августа. Стадион "Фишт" (Сочи).
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