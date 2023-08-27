«Крылья Советов» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В шестом туре чемпионата России по футболу встречаются «Крылья Советов» и «Балтика».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Крылья Советов - Балтика
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Протокол игры
Ломаев Иван•Барач Матео•Евгеньев Роман•Солдатенков Александр•Рассказов Николай•Костанца Фернандо•Бабкин Сергей•Витюгов Максим•Горшков Юрий•Карпицкий Егор•Салтыков Никита
Латышонок Евгений•Радмановац Никола•Пуцко Александр•Гассама Натан•Маляров Кирилл•Галоян Артур•Казаев Ян•Осипов Александр•Фернандес Роберто II•Кузьмин Максим•Гузина Гедеон
27 августа. Стадион "Солидарность Арена".
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