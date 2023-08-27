В «Оренбурге» назвали условие, при котором контракт с Деограсией будет продлён

Дмитрий Андреев, который работает на должности спортивного директора «Оренбурга», назвал условие продления контракта с Давидом Деограсией.

Напомним, то Деограсия занял должность главного тренера «Оренбурга» после отставки Иржи Ярошика. В первом матче под руководством испанца команда сыграла вничью с ЦСКА – 1:1.

«Контракт с Деограсией рассчитан на этот сезон, если команда сохранит место в РПЛ, то будет автоматическая пролонгация соглашения. Мы планируем в зону стыковых матчей не попадать, напрямую сохранить место в элите», - сказал Андреев, чьи слова приводит ТАСС.

Следующий матч Премьер-лиги «Оренбург» проведёт в воскресенье, 3 сентября, - против «Сочи» на своём поле. На текущий момент команда занимает последнее место в турнирной таблице с двумя очками.