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Рапопорт оценил игру Кассьерры на старте сезона

27 Августа 2023 • 13:26 Комментировать
Зенит
4:0
Урал
окончен

Бывший наставник петербургского «Зенита» Борис Рапопорт высказался об игре Матео Кассьерры в нынешнем сезоне.

«Кассьерра, конечно, игрок одного касания, но в матче с «Уралом» второй матч забил через паузу. Это говорит о том, что у него появляется уверенность, он уже стремится сыграть как-то по-другому. И я бы надеялся на то, что у Кассьерры так пойдёт и дальше», — заявил экс-тренер «сине-бело-голубых» в интервью изданию «РБ Спорт».

По словам эксперта, для руководства «Зенита» теперь стоит вопрос о целесообразности подписания ещё одного нападающего на фоне хорошей игры Матео. Также Рапопорт отметил, что испытывал сомнения относительно качеств Кассьерры.

Напомним, что после шести матчей Премьер-лиги колумбийский нападающий стал автором шести голов. Матео Кассьерра лидирует в бомбардирской гонке чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Матео Кассьерра
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