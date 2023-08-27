Колосков: «Зенит» по-прежнему остаётся фаворитом РПЛ»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре «Зенита» на старте текущего сезона.

По мнению эксперта, несмотря на проблемы с составом, которые были у «сине-бело-голубых» в первых турах РПЛ, «Зенит» по-прежнему остаётся фаворитом в борьбе за чемпионский титул. Колосков отметил класс игроков петербургской команды, позволяющий им добиваться результата даже при не самом лучшем качестве игры.

«В первых матчах команда адаптировалась к новой тактике, не было Вендела и других игроков. «Зенит» по-прежнему остаётся фаворитом и претендентом на чемпионство», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» является победителем пяти последних розыгрышей чемпионата России. После шести туров текущего сезона петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков.