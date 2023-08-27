Ещенко прокомментировал безвыигрышную серию «Спартака»

Экс-защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о трехматчевой безвыигрышной серии «народной команды».

«А вы хотели, чтобы «Спартак» все игры выиграл? Естественно, будут серии без побед. Надо преодолевать и нормально к этому относиться. Все теряют очки», - приводит слова бывшего игрока «красно-белых» издание «Чемпионат».

Напомним, что в последнем матче подопечные Гильермо Абаскаля сыграли вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 0:0. По итогам шести туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал десять очков и занимает шестое место в турнирной таблице.