Бубнов: «Ошибка Помазуна - кошмар, он приговорил «Урал»

Экс-защитник московского «Спартака» Александр Бубнов раскритиковал голкипера «Урала» Илью Помазуна за грубую ошибку в матче шестого тура чемпионата России против петербургского «Зенита».
«То, что Помазун совершил - вообще кошмар. Этой ошибкой практически приговорил команду», - передает слова аналитика портал Sportbox.
Напомним, что матч состоялся на стадионе «Газпром Арена» и завершился разгромным поражением «Урала» со счетом 0:4. После вчерашнего фиаско подопечные Виктора Ганчаренко опустились на третье место, пропустив вперед «Зенит».
Следующий матч «Урал» проведет против «Ахмата».
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