Бальбуэна назвал самого талантливого футболиста «Динамо»

Защитник и капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал, кого считает самым талантливым футболистом команды после ухода полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Я самый талантливый футболист «Динамо» после ухода Арсена Захаряна в Испанию», - заявил игрок в интервью корреспонденту «РБ Спорта».

В нынешнем сезоне чемпионата России 32-летний парагваец провел шесть поединков, в которых сделал одну результативную передачу.

Фабиан выступает за «бело-голубых» с лета 2021 года. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2025 года.