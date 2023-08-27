Боков: «ЦСКА помогло бы усиление»

Экс-игрок московского ЦСКА Максим Боков отреагировал на результат поединка шестого тура чемпионата России против «Оренбурга» (1:1).

«Сложно сказать, в чём причина такого результата, но очевидно, что команде помогло бы усиление. Подписали Давилу, Келвена в ближайшее время приобретут. Это логичные покупки», - передает слова Бокова издание «РБ Спорт».

По итогам шести туров чемпионата России «армейцы» с десятью баллами занимают пятое место в турнирной таблице.

Следующий матч подопечные Владимира Федотова проведут в Кубке России против «Сочи». Игра пройдет в среду, 30 августа.