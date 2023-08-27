Пименов оценил расклад сил в матче «Сочи» - «Локомотив»

Экс-игрок столичного «Динамо» Руслан Пименов поделился мнением о предстоящем матче между «Сочи» и московским «Локомотивом» в рамках шестого тура Премьер-лиги.

«Сочи» - непредсказуемая команда. У «Локомотива» старт неудачный. Все команды разобрали сильные стороны «Локо». Поэтому во встрече «Сочи» - «Локомотив» нет явного фаворита», - передает слова Пименова Metaratings.ru.

Встреча состоится сегодня, 27 августа, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало поединка запланировано в 20:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией матча можно будет на Liveresult.ru.