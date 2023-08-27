Стало известно, когда Джорджевич вернётся в строй

Агент Игор Глушевич, представляющий интересы форварда «Сочи» Луки Джорджевича, ответил на вопрос о восстановлении футболиста.

Напомним, 29-летний нападающий получил повреждение в игре пятого тура чемпионата России с «Ростовом» (4:0).

«Лука восстановится через десять дней», — сообщил агент порталу «РБ Спорт».

В текущей кампании Джорджевич сыграл в шести матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист.

Сегодня, 27 августа, «Сочи» примет на своем поле «Локомотив» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по московскому времени. Текстовая трансляция поединка будет доступна по ссылке.