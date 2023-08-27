Игрок «Рубина» Кузнецов: «У нас достаточно сильная команда, клубу не нужно брать новых игроков»

Нападающий «Рубина» Даниил Кузнецов выразил мнение, что казанский клуб не нуждается в усилении состава.

«Это не моё дело. А если брать исключительно моё мнение, то я так не считаю, у нас достаточно сильная команда», — цитирует Кузнецова РИА Новости.

Также Кузнецов отметил, что казанской команде потребовалось время на адаптацию в РПЛ и уже сейчас в игре «Рубина» прослеживается большое количество положительных моментов — как в атаке, так и в обороне.

В шести турах РПЛ «Рубин» набрал шесть очков и сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч казанцы проведут 2 сентября против «Пари НН». Начало — в 15:15 по московскому времени.