Бериша выразил респект судье матча «Спартак» - «Ахмат»

Форвард грозненского «Ахмата» Бернард Бериша оценил работу главного рефери Рафаэля Шафеева во вчерашнем матче чемпионата России со «Спартаком».

«Судья шикарно контролировал матч! Хочу выразить респект, он отлично отработал. Рефери не пропустил почти ни одного фола. Это заслуживает большого уважения», - передает слова футболиста издание «Чемпионат».

Матч состоялся в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился вничью со счетом 0:0. По итогам шести туров Премьер-лиги грозненский клуб набрал семь очков и занимает девятое место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны «Ахмат» встретится с «Уралом».