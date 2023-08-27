Агент считает, что Вендел может стать лучшим игроком сезона в РПЛ

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Маркуса Вендела, высказался об игре своего клиента в текущем сезоне РПЛ.

«Способен ли Вендел стать лучшим игроком сезона в РПЛ? Способен, но Вендел – командный футболист. Индивидуальные награды для него менее важны, чем командные», — заявил агент Metaratings.

В нынешнем сезоне 25-летний бразилец принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором двух результативных передач.

После шести туров «Зенит» занимает второе место в чемпионате России, пополнив свою копилку на 13 очков.