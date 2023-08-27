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Овчинников: «Только Зарема может заменить Абаскаля в «Спартаке»

27 Августа 2023 • 11:48 Комментировать

Российский специалист Валерий Овичинников высказал мнение насчет возможной отставки испанского тренера Гилермо Абаскаля с поста рулевого столичного «Спартака».

«Заменить Абаскаля могла бы только Зарема Салихова. Она же главный консультант по футболу. Если бы она стала главным тренером, то был бы женский «Спартак». По менталитету», - передает слова Овчинникова Legalbet.

В последнем матче спартаковцы на своем поле не смогли победить «Ахмат». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. «Красно-белые» не побеждают в трех матчах подряд. После шести туров Премьер-лиги «народная команда» с десятью баллами занимает шестое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Овчинников Зарема Салихова
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