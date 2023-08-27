Бериша ответил Магкееву, который заявил, что форвард боится его

Форвард грозненского «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал слова защитника «Локомотива» Станислава Магкеева. Ранее игрок «железнодорожников» заявил, что нападающий боится его и не может ничего сказать в лицо.

«У меня не было ни с кем конфликта. Магкеев - отличный игрок, я уважаю его. Я слышал его слова в мой адрес, но сейчас все это позади. Я желаю ему всего наилучшего», - рассказал Бернард в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Бериша сыграл шесть матчей, отметившись голом и двумя результативными передачами. После вчерашней ничьей со «Спартаком» грозненский клуб занимает девятое место в таблице.