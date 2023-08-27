Бериша: «Ахмату» не повезло в концовке матча со «Спартаком»

Форвард грозненского «Ахмата» Бернард Бериша высказался о результате поединка шестого тура чемпионата России против столичного «Спартака». Матч прошел на «Открытие Банк Арене» и завершился вничью со счетом 0:0.

«Для нас это была хорошая игра. Нам не повезло в концовке, но одно очко со «Спартаком» в гостях - тоже хорошо. Сейчас мы в хорошем настроении будем готовиться к следующей игре», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

По итогам шести туров грозненская команда набрала семь очков и занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем матче чемпионата «Ахмат» на выезде померяется силами с екатеринбургским «Уралом».