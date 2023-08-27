Гендиректор «Пари НН» — о Сулейманове: «Мы оцениваем предложения с позиции выгоды для клуба»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о сорвавшемся переходе нападающего нижегородской команды Тимура Сулейманова в клуб «Газишехир Газиантеп».

По словам гендиректора, интерес к 23-летнему футболисту проявляют не только турецкие клубы. Мелик-Гусейнов отметил, что «Пари НН» готов будет рассмотреть наиболее выгодное предложение.

«Мы хотим взращивать игроков, но не просто как в инкубаторе. От этого клуб должен получить доход — доход с элементом прибыли. Мы оцениваем предложения с позиции выгоды для клуба. Мы не хотим и ослаблять состав», — приводит слова гендиректора «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Сулейманов провёл за «Пари НН» восемь матчей, в которых забил три мяча. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 1 миллион евро.