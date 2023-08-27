Салихова не понимает, почему Маслов и Мелёшин до сих пор не в аренде

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о составе «красно-белых».

«Кто-нибудь будет заниматься Масловым и Мелёшиным? Почему они не в аренде до сих пор? Это так «Спартак» работает над тем, чтобы готовить игроков для сборной?» — приводит слова Салиховой Metaratings.

Салихова призналась, что не понимает, куда смотря агенты, если в руководстве «Спартака» нет дела до этих футболистов.

В нынешнем сезоне 19-летний Мелёшин принял участие в трех матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом. 23-летний Маслов в нынешней кампании на поле не выходил, а в последних встречах и вовсе перестал попадать в заявку.