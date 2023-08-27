В «Спартаке» пожаловались на график после трёх матчей без побед

Гендиректор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о календаре команды в нынешнем сезоне после домашней осечки в матче с «Ахматом» (0:0).

«Календарь у нас не самый простой, но он у всех такой. У нас были вопросы. На наш взгляд, были нюансы, которые можно было решить иначе. Но что есть, то есть. нужно кивать на график», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

После шести туров чемпионата России «народная команда» набрала десять баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем поединке «Спартак» встретится с московским «Динамо» в рамках групповой стадии Кубка страны.