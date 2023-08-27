Бонгонда — о неудачной серии «Спартака»: «Невозможно побеждать в каждой игре»

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал неудачную серию команды в последних матчах. Напомним, «красно-белые» не могут выиграть уже три встречи подряд.

«У нас впереди большая часть сезона. Невозможно побеждать в каждой игре. Ничего страшного не произошло, нам нужно продолжать бороться дальше», — приводит слова Бонгонда «Чемпионат».

Футболист признался, что с «Ахматом» была трудная игра и, к сожалению, у «Спартака» не получилось реализовать свои моменты.

Напомним, в последних трех турах Российской премьер-лиги команда Гильермо Абаскаля проиграла «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), а также не смогла одолеть «Ахмат» (0:0).

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав десять очков за шесть игр.