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Бонгонда — о неудачной серии «Спартака»: «Невозможно побеждать в каждой игре»

27 Августа 2023 • 11:12 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Ахмат
окончен

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал неудачную серию команды в последних матчах. Напомним, «красно-белые» не могут выиграть уже три встречи подряд.

«У нас впереди большая часть сезона. Невозможно побеждать в каждой игре. Ничего страшного не произошло, нам нужно продолжать бороться дальше», — приводит слова Бонгонда «Чемпионат».

Футболист признался, что с «Ахматом» была трудная игра и, к сожалению, у «Спартака» не получилось реализовать свои моменты.  

Напомним, в последних трех турах Российской премьер-лиги команда Гильермо Абаскаля проиграла «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), а также не смогла одолеть «Ахмат» (0:0).

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав десять очков за шесть игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тео Бонгонда Ахмат
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