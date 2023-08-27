Мостовой: «Вендел — топ-футболист, он делает разницу на поле»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Вендела в нынешнем сезоне.

Мостовой назвал бразильца топовым игроком, который несмотря на пропущенную предсезонную подготовку, демонстрирует высокий уровень игры.

«Я давно уже говорил, что Вендел — топ-футболист, он делает разницу на поле. Раньше был Малком, а сейчас Вендел. Два месяца гулять непонятно где, а потом приехать и тащить команду. В его футбольных качествах никто не сомневался», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Вендел провёл за «Зенит» четыре матча, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. После шести туров РПЛ «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков.