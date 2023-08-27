Бубнов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Балтика»

В рамках шестого тура Российской премьер-лиги самарские «Крылья Советов» встретятся с калининградской «Балтикой». Об этом матче высказался футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:0. «Крылья» сейчас наверху и демонстрируют неплохой футбол. Игра в атаке у Осинькина поставлена, несмотря на потери. За «Крылья» говорит опыт и фактор своего поля», - передает слова Александра портал Sportbox.

«Крылья Советов» примут «Балтику» на домашнем стадионе сегодня, 27 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.