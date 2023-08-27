Бубнов - о матче «Спартака»: «К Абаскалю есть вопросы»

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов остался недоволен решениями главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля во вчерашнем матче шестого тура Премьер-лиги против «Ахмата» (0:0).

«К Абаскалю есть вопросы. В концовке нужно оказывать давление на соперника. Команда пытается это делать, а он убирает Соболева! Непонятна и замена Бонгонда: его дриблинг мог пригодиться», - приводит слова эксперта Sportbox.

После вчерашнего матча «Спартак» с десятью баллами занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В рамках седьмого тура чемпионата страны подопечные Абаскаля на выезде сыграют против «Краснодара».