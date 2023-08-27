«Кадис» отверг улучшенное предложение ЦСКА по Осмайичу

Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы форварда «Кадиса» Милутина Осмайича, ответил на вопрос о ходе переговоров с ЦСКА.

«Кадис» отклонил второе, улучшенное предложение ЦСКА по Осмайичу. Есть ли вероятность, что нападающий окажется в России? Время еще есть, ждем решения испанского клуба», — заявил агент изданию «Спорт-Экспресс».

Ранее Глушевич сообщал, что переход Осмайича в ЦСКА возможен, «армейцы» готовы потратить на подписание 24-летнего футболиста пять миллионов евро.

В текущем сезоне черногорец принял участие в одном матче Ла Лиги, проведя на поле четыре минуты. Контракт Осмайича с «Кадисом» рассчитан до середины следующего года.