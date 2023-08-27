Агент Бальде высказался об отсутствии форварда в заявке «Спартака»

Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы форварда столичного «Спартака» Кейта Бальде, ответил на вопрос об отсутствии своего клиента в заявке команды на матч с грозненским «Ахматом» (0:0).

«Бальде второй матч подряд вне заявки «Спартака»? Это надо спросить у Абаскаля. Будет ли нападающий в заявке на кубковый матч с «Динамо»? Я не решаю, кто играет за «Спартак», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Бальде также пропустил встречу пятого тура Премьер-лиги против петербургского «Зенита» (1:3).

В сезоне-2023/2024 нападающий сыграл три поединка, не отметившись голевыми действиями.