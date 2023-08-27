Кухарчук надеется, что результаты в «Пари НН» будут лучше, чем в «Химках»

Нападающий «Пари НН» Илья Кухарчук ответил на вопрос о задачах нижегородцев в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Что в «Химках», что в «Пари НН» ставились и ставятся самые высокие задачи на сезон, но, надеюсь, что результаты тут будут лучше, чем в подмосковной команде», — заявил Кухарчук RT на русском.

Напомним, футболист пополнил состав «Пари НН» в текущее трансферное окно. В составе новой команды Кухарчук появился на поле в трех играх Российской премьер-лиги и не отметился голевыми действиями.

По итогам прошлого сезона подмосковные «Химки» вылетели из высшего российского дивизиона.