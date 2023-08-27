Андреев: «Оренбург» ничего финансово не должен Ярошику»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что у клуба нет финансовой задолженности перед экс-наставником команды Иржи Ярошиком.

«Выплата неустойки Ярошику не предполагается. «Оренбург» сейчас ничего финансово не должен Иржи», - приводит слова функционера ТАСС.

Напомним, что об отставке чешского специалиста было объявлено 22 августа. Ярошик занимал пост главного тренера команды на протяжении двух месяцев.

В последнем поединке «Оренбург» расписал мировую с московским ЦСКА. После шести туров команда с двумя набранными баллами занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.