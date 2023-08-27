Бубнов признался, что его удивил результат матча «Зенит» - «Урал»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Уралом» (4:0) в шестом туре Российской премьер-лиги.

«Исход матча «Зенита» с «Уралом» меня не удивил. Сценарий для меня был предсказуем, но вот счет поразил. Команда Виктора Ганчаренко мало пропускала, а тут сразу четыре мяча!» — цитирует Бубнова Sportbox.

Эксперт заявил, что в матче со «Спартаком» екатеринбуржцы играли агрессивно, но с «Зенитом» такого не было. Такое ощущение, что «Урал» не верил в положительный результат, считает Бубнов.

После шести туров «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. «Урал» располагается на третьей позиции, имея в своей копилке такое же количество баллов.

В следующем туре «Зенит» сыграет с ЦСКА, а «шмели» встретятся с «Ахматом».