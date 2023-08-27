Хохлов: «У нас есть вопросы по составу «Локомотива»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов высказался перед матчем шестого тура чемпионата России с «Локомотивом».

«Мы стараемся донести до игроков некоторые вещи. Надеюсь, все идет хорошо. Единственный момент, что «Локомотив» непонятный немножко сейчас (улыбается). У нас есть вопросы по составу соперника», — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».

При этом специалист отметил, что «Сочи» должен отталкиваться от своей игры.

Матч «Сочи» - «Локомотив» состоится сегодня, 27 августа. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.