Глебов — об игре «Ростова»: «Переходим в центр поля, и тяжело: не можем создать эпизоды»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о поражении от «Пари НН» (0:1) в матче шестого тура РПЛ.

Футболист отметил сложности, с которыми сталкивается его команда при игре в нападении.

«Переходим в центр поля, и тяжело: не можем создать эпизоды, не можем доставить мяч в штрафную для нападающего. В этом проблема», — приводит слова Глебова Metaratings.

При этом Глебов отметил, что чемпионат только стартовал, поэтому «Ростов» должен продолжать усердно работать. Футболист считает, что начинать южанам следует с улучшения качества игры в обороне, после чего уже можно будет наладить и взаимодействия в атаке.

В шести турах РПЛ «Ростов» набрал семь очков и сейчас занимает девятое место в турнирной таблице. Свой следующий матч южане проведут 3 сентября против московского «Динамо».