Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался переменах в команде.
- Как смена тренера сказалась на «Ахмате»?
- Получили встряску. Начали показывать другой футбол. Плоды работы уже есть. Мы крупно обыграли «Оренбург» и сегодня могли победить.
- И все-таки за счет чего появился результат под руководством Ромащенко?
- Не могу сказать, что он говорил какие-то особенные слова. Просто настраивает нас перед каждым матчем. Мы детально разбираем соперников, знаем, как против них действовать, поэтому и показываем хороший футбол.
- Какие требования поменял Ромащенко?
- Новшества есть. Изменился распорядок дня. Тренировка стали начинаться раньше. Больше времени теперь уделяем восстановлению.
- Впереди встречи с «Крыльями Советов», «Уралом» и «Краснодаром». Сколько очков реально в них взять, чтобы выправить ситуацию?
- Будем стараться заработать максимальное количество очков, то есть девять.
- В этом туре почти все лидеры оступились. Тот же «Краснодар» с «Уралом». Следите за матчами?
- Да, смотрим, кто как играет. Больше всего удивил результат встречи «Оренбурга» с ЦСКА.
Елена Григорьевская
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