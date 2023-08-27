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Олейников: «Смена тренера дала нам встряску, и плоды работы уже есть» эксклюзив

27 Августа 2023 • 10:00 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Ахмат
окончен

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался переменах в команде.

- Как смена тренера сказалась на «Ахмате»?

- Получили встряску. Начали показывать другой футбол. Плоды работы уже есть. Мы крупно обыграли «Оренбург» и сегодня могли победить.

- И все-таки за счет чего появился результат под руководством Ромащенко?

- Не могу сказать, что он говорил какие-то особенные слова. Просто настраивает нас перед каждым матчем. Мы детально разбираем соперников, знаем, как против них действовать, поэтому и показываем хороший футбол.

- Какие требования поменял Ромащенко?

- Новшества есть. Изменился распорядок дня. Тренировка стали начинаться раньше. Больше времени теперь уделяем восстановлению.

- Впереди встречи с «Крыльями Советов», «Уралом» и «Краснодаром». Сколько очков реально в них взять, чтобы выправить ситуацию?

- Будем стараться заработать максимальное количество очков, то есть девять.

- В этом туре почти все лидеры оступились. Тот же «Краснодар» с «Уралом». Следите за матчами?

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- Да, смотрим, кто как играет. Больше всего удивил результат встречи «Оренбурга» с ЦСКА.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Иван Олейников
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