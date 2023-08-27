Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей со «Спартаком».

- Судя по игре, «Ахмат» мог рассчитывать на большее, чем ничья со «Спартаком».

- Мы хотели выиграть, приезжали в Москву за тремя очками, но в конце матча не смогли забить стопроцентный момент. Очень обидно.

- То есть, до игры считали, что удастся взять у «Спартака» три очка?

- А почему нет? Это обычная команда, такая же, как и мы. У «Спартака» сейчас проблемы. Поэтому все было возможно.

- У «красно-белых» одна из самых сильных линий нападения в нашем чемпионате. Как удалось ее нейтрализовать?

- Перед матчем мы разобрали соперника, его сильные и слабые стороны. Выходили на игру с боевым настроем. Поэтому и удалось нейтрализовать линию атаки соперника.

- Кто самый сильный игрок в нападении «Спартака» сейчас?

- По игре никого выделить не могу, да и в целом не особо слежу за этой командой.